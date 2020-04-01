Как Крым спасает Россию от последствий пандемии

Рано делать выводы о том, какие государства пройдут с наименьшими потерями через охватившую мир пандемию коронавируса, но некоторые перемены уже стали откровенным сюрпризом.Многие «эксперты» на Западе совсем недавно предрекали катастрофу России, а также Китаю и в здравоохранении, и в экономике. Теперь они дружно переключились на объяснения того, почему эти страны легче проходят через вирусный кризис, чем ведущие западные державы.К сожалению, вместо непредвзятого анализа, который и Западу помог бы извлечь из событий последних недель полезный опыт, преобладает нечто иное. Поначалу западные СМИ упорствовали в том, что масштабы бедствия в России больше, чем у них, но утаиваются. Когда специалисты доказали, что это не так, была обнаружена некая чудодейственная прививка БЦЖ от туберкулёза, которая якобы повышает невосприимчивость к новому вирусу в странах бывшего восточного блока. Дескать, развитым странам она была не нужна и делалась лишь у «нищих», которые теперь благодаря этому вытащили «счастливый лотерейный билет». Кстати, учёные в вопросе об эффективности БЦЖ к однозначному выводу пока не пришли.Потом в информационном пространстве развернулась привычная кампания по поводу того, что Россия, мол, провоцирует панику на Западе, сея дезинформацию о распространении там COVID-19. США упорно стремятся включить во все международные резолюции по борьбе с пандемией упоминание о том, что это «китайский вирус». Делаются попытки отсечь все разговоры об искусственной природе вируса, о его разработке в американских лабораториях.Лишь немногие указывают на то, что, как это ни парадоксально, Россия просто оказалась лучше готовой к испытаниям благодаря тем дискриминационным мерам, которые в последние пять лет применял против неё коллективный Запад.За эти годы Россия повысила свою автономность во всех основных областях жизнеобеспечения. Особенно это заметно в обеспечении продовольствием, где программы импортозамещения позволили компенсировать практически все западные поставки. Сохраняющаяся в силу климатических причин зависимость российского рынка от импорта овощей и фруктов критической также не является – эти поставки идут с южного направления, откуда санкций или торможения завоза не ожидается. Зарубежные журналисты, привыкшие описывать пустые полки советских магазинов и скандалящие в них очереди, с изумлением обнаружили, что этот бумеранг вернулся к ним самим. В России же и близко нет ничего похожего на панику.Пустые полки магазинов в ИталииА вспомним размеры зависимости российского рынка от базовых поставок с Запада где-нибудь в 2014 году. Легко представить, к чему бы это привело сегодня, когда на Западе отмечается повсеместный дефицит многих необходимых товаров. Могла бы возникнуть повальная нехватка продовольствия, вплоть до голода и многомиллиардных затрат на её ликвидацию за счёт ввоза продуктов по любой цене. Так что состоявшееся тогда, в 2014 году, воссоединение с Крымом, из-за чего на Россию и посыпались санкции, спасло её в новую историческую эпоху – «эпоху коронавируса». Россия наконец-то во многом действительно стала самодостаточной, и это куда более пристало стране, претендующей на статус великой державы. Вирус явился бы к нам так и так, но сегодня все затраты России на Крым оплачены сторицей. Это произошло буквально на глазах, и это – промыслительно.Крымский мостПребывание государства в мобилизационном состоянии в результате непрекращающегося давления на него извне позволило эффективнее реагировать на вызовы времени и в управленческом отношении. Причём общий кризис мировой системы, вызванный пандемией, ещё далёк от апогея. России следует быть готовой к следующим решительным шагам. Благо есть с кого брать пример. Это Китай.Эксперты предсказывают в 2020 г. падение ВВП ведущих держав до 25%. А Китаю, уже вышедшему из эпидемии и перезапустившему свою промышленность, они сулят рост в 2,5% (!). Сравните то и другое. На общемировом фоне это же китайская фантастика! К концу 2020 года Поднебесная станет первой экономикой мира не только по паритету покупательной способности (ППС), но и по любой другой из существующих методик. У России, сделавшей немало за последние годы для расширения связей с Китаем, есть хорошие шансы занять достойное место в этом «поезде будущего» – в собственных, разумеется, интересах.Пекин воспользовался кризисом для решения большого спектра стоящих перед ним задач, к которым сложно было подступиться в обычных условиях. Китай выкупил многие пакеты акций своих предприятий, ранее принадлежавших иностранным инвесторам. Сейчас китайцы активно скупают подешевевшие активы передовых производств и технологий по всему миру. КНР показала мастер-класс эффективного противостояния войнам нового типа – биологическим. Усилились проникновение китайской «мягкой силы» и влияние Пекина на международной арене за счёт оказания многим государствам мира финансовой и медицинской помощи в наступившие трудные времена. Возросла и без того высокая степень цифровизации всех сторон экономической и общественной жизни в Китае. Вся деятельность иностранцев взята под эффективный контроль. Выявлены все нелегальные эмигранты, многие из них выдворены из страны. Полностью прекращены протесты молодёжи в Гонконге, влияние там правительства КНР значительно выросло.Китай изгнал из своей жизни последние элементы архаики, которые были данью традиции, но мешали продвижению вперёд и служили мишенью для критики с Запада. В стране принято пакетное законодательство, значительно ужесточающее санитарные и гигиенические нормы. Полностью запрещены отлов и выращивание диких животных, их продажа и употребление в пищу (а ведь в этой сфере было занято до 14 млн человек и вращалось около 50 млрд долл. капитала). Все эти решения приведут к увеличению Китаем импорта продовольствия, что открывает перспективы и перед российскими сельхозпроизводителями.Си Цзиньпин радуется успехамСтоль же решительно следует действовать и России. Для неё серьезным продвижением вперёд было бы введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая существует во всём мире и считается непременным атрибутом современного социального государства. Освобождение низкооплачиваемых от подоходного налога вообще и введение 50%-ной ставки на личные доходы сверхбогатых (инвестиции не в счёт) может стать реальностью и у нас.Запрос населения на справедливое распределение бремени выхода из кризиса сегодня велик, как никогда. Олигархи же от власти либо отодвинуты, либо потрясены разразившимся кризисом. Второго такого исторического шанса на переход к прогрессивной шкале налогообложения может не быть. И, наконец, это просто справедливо – так же как справедливым и промыслительным было воссоединение Крыма с Россией.Дмитрий Минин