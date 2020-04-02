Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.04.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 02.04.2020
09:00 Девять домов и ЛЭП повреждены в ДНР обстрелами со стороны ВСУ
Девять жилых домов и линия электропередачи повреждены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом свидетельствуют сводные данные Управления Народной милиции ДНР и представительства Республики в СЦКК.
В частности, получили разрушения семь домов и линия электропередачи в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. По информации УНМ, огонь велся украинскими военными из 28-й бригады под командованием Максима Марченко.
Еще два дома были повреждены в селе Коминтерново на юге страны.
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