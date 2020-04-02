Донбасс. Оперативная лента военных событий 03.04.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 02.04.202009:00Девять жилых домов и линия электропередачи повреждены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом свидетельствуют сводные данные Управления Народной милиции ДНР и представительства Республики в СЦКК.В частности, получили разрушения семь домов и линия электропередачи в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. По информации УНМ, огонь велся украинскими военными из 28-й бригады под командованием Максима Марченко.Еще два дома были повреждены в селе Коминтерново на юге страны.