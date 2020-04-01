Армии, которых нет: Коронавирус показал настоящую боеготовность стран НАТО

Пандемия COVID-19 оказалась жесткой проверкой не только медицинской системы абсолютного большинства стран мира, не только их социальных институтов и экономики. Далеко не в последнюю очередь удар коронавируса стал экзаменом и для вооруженных сил тех государств, на которые он обрушился с особой яростью.До подведения окончательных итогов, конечно же, еще далеко, но уже в настоящий момент можно сделать вполне конкретные промежуточные выводы. И на их основании подвергнуть весьма большому сомнению бодрые и оптимистичные заявления руководства главного военно-политического блока Запада – НАТО о его «боеготовности» и способности к решению тех или иных задач. Реальное положение дел свидетельствует совершенно об ином...По правде говоря, некоторые заявления, сделанные накануне в Брюсселе Генсеком Североатлантического альянса, Йенсом Столтенбергом, по своей уморительности целиком и полностью соответствуют тому дню, когда они изрекались – 1 апреля. В общем и целом – обычная риторика флегматичного, как селедка, норвежца в стиле: «Мы б им дали! Если б они нас догнали...» Однако на фоне творящегося в Европе кромешного ужаса, разглагольствования Столтенберга о «сдерживании враждебных действий» России, нагло проводящей, несмотря на коронавирус, «учения у границ НАТО» и «повышающей военное присутствие в Северном море», звучат уже кощунством. Мы вас трогаем?! Да мы помощь перебрасываем в одну из стран вашего жалкого «военного блока», в критический момент оказавшегося неспособным решительно ни на что! Тем не менее, генсек продолжает болботать что-то о «фейковых новостях из Москвы, которым НАТО должна противопоставить факты». Какие факты?! О том, что начиная буквально со второй недели марта, вирус косит высший командный состав Альянса направо и налево? По состоянию на 25 марта только в подразделениях Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (SHAPE) было подтверждено 33 случая заражения, вдовое больше «отцов-командиров» и высокопоставленных военных чиновников находилось на карантине с подозрением на COVID-19. Сейчас эти цифры, естественно, намного выше, но делиться новыми данными в Брюсселе что-то не спешат. В одной только Италии с коронавирусом слегло больше десяти армейских генералов. Что творится в казармах – даже подумать страшно. Изрекать декларации, вроде: «несмотря на пандемию, наша оперативная боеготовность сохраняется, не подрывается» Столтенберг и вправду может позволить себе лишь в международный День смеха. При этом, впрочем, некоторым странам, наивно рассчитывавшим на помощь Альянса в трудную минуту, сейчас совершенно не смешно.Некоторое время назад, отчаянную просьбу о помощи Координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО (EADRCC) получил от вооруженных сил Испании, которые, надо отдать им должное, отважно и решительно действуют, стараясь свести к минимуму ужасающее действие бушующей в их стране пандемии. Испанская армия просила, в общем, не так и много: полмиллиона тестовых наборов для быстрой проверки на коронавирус, хотя бы полтысячи установок для искусственной вентиляции легких, полтора миллиона медицинских масок и 450 тысяч респираторов. «Мы же партнеры по североатлантическому единству! Мы умираем! Спасите нас!» – перед лицом страшной угрозы, испанцы, забыв о гордости, умоляли собственных «союзников» сделать хоть что-то. Вразумительного ответа на запрос, насколько известно, не последовало. Впрочем, таковым вполне можно считать прозвучавшее во время все того же первоапрельского выступления Столтенберга его признание в том, что «что у самого Альянса нет средств защиты, необходимых для борьбы с вирусом, они имеются у стран-членов организации»! Зато, по его словам, «Альянс может взять на себя координирующую функцию, к примеру, в области логистики при организации транспортных рейсов»... Интересно, куда конкретно пошлют в Мадриде господина Генсека с такой «помощью»?! Прекрасный испанский язык, насколько мне известно, весьма богат на выражения, очень близкие к нашим матерным... По сути дела, разводя руками и чирикая что-то об «ограниченной роли НАТО в поддержке своих членов в борьбе с пандемией», Столтенберг подписывает возглавляемой им структуре окончательный смертный приговор. В конечном итоге все свелось к тому, что в годину тяжких испытаний каждой армии в Европе остается рассчитывать исключительно на собственные силы. Но ведь и тут все далеко не «слава богу»!Десятилетиями надеявшиеся на «несокрушимое единство» НАТО, государства ЕС в большинстве своем, экономя на оборонных расходах, превратили собственные вооруженные силы в какие-то, прости господи, недоразумения. Лучше всего это видно на примере одной из наиболее мощных стран Евросоюза – Германии. В этом государстве проблема заключается, прежде всего, в том, что немцы сами же запретили собственным военным «вмешиваться» в какие-либо «гражданские» процессы! Правительство, практически, абсолютно лишено прав задействовать армию для чего-либо, кроме непосредственной обороны от внешней агрессии. Причина более, чем понятна – пережившее ужасы Третьего рейха общество решило обезопасить себя от вероятности того, что власть снова окажется в руках людей в погонах по максимуму и даже сверх него. Похоже, несколько перестаралось... Впрочем, Конституция Германии в своей 35-й статье все-таки предусматривает возможность применения вооруженных сил внутри страны «при особо тяжких несчастных случаях и природных катастрофах». Нашествие коронавируса «тянет», пожалуй, на оба пункта разом. Тем не менее, выступая 18 марта на специальной пресс-конференции, посвященной потенциальному использованию Бундесвера в нынешней чрезвычайной ситуации, министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр первым делом попросила немцев «не возлагать излишних надежд на своих защитников». «Мы бы и рады, но...» Примерно таким был лейтмотив ее выступления. Армейская медицина? Помилуйте, но все 5 госпиталей, которыми располагает военное ведомство (действительно оснащенных и снабжаемых «по первому разряду»), уже давно «интегрированы» с гражданским здравоохранением, и военными являются, фактически, только по своему названию. Реальных военнослужащих среди их пациентов – не более 20-25%.Остальное – так называемая «полевая» армейская медицина, по сути дела, мобильные медсанчасти, способные оперативно оказывать первую, самую неотложную помощь на поле боя (или на месте катастрофы), и транспортировать пострадавших... Правильно, в те самые «военно-гражданские» госпиталя, о которых была речь выше. Не совсем то, что необходимо в данном случае – то есть для борьбы с эпидемией. Число врачей в армейской медицине на весь бундесвер составляет «аж» 3 тысячи человек. Перспектива развертывания с такими силами крупных полевых госпиталей смотрится достаточно сомнительно. Попросту не хватит людей. 300 тысяч единиц защитного снаряжения (масок, комбинезонов и прочего), которые военное ведомство уже, по словам его главы, заказало у своих поставщиков и после получения передаст гражданским медикам – это и то весомее. По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на момент проведения пресс-конференции у нее на руках было около полусотни запросов об оказании помощи по линии различных ведомств. Примерно полтора десятка из них будут удовлетворены – в основном, это опять-таки моменты, касающиеся поставок того или иного медицинского оборудования или средств индивидуальной защиты. А еще доблестные воины Бундесвера в Саксонии помогают застрявшим в колоссальных приграничных пробках водителям, вместе с представителями местных служб экстренной помощи и волонтерами снабжая их едой и напитками. Это суровый немецкий закон вполне позволяет делать.А вот к возможности того, что армия возьмет под охрану какие-либо гражданские объекты, пусть даже относящиеся к критически важной инфраструктуре (электростанции или систему водоснабжения) в ее руководстве относятся более, чем скептично. Для такого поворота событий вирус должен сперва скосить всех ведомственных охранников, затем представителей частных служб безопасности и вдобавок еще и полицейских. Тогда – может быть. И то, по-немецки будет как-то не очень законно. Чего в Германии не будет наверняка (при любом, пожалуй, развитии событий), так это военных, патрулирующих улицы и обеспечивающих соблюдение карантина. Один из генералов Бундесвера прямо заявил: развертывания войск в городах не произойдет ни в коем случае, разгонять вечеринки и отправлять по домам шляющихся где попало граждан солдат никто и никогда не уполномочит. Как сказала министр обороны: «Делать это мы не хотим и не можем...»Презлую шутку с европейцами сыграла, как я уже не единожды писал, слепая вера в «великих и непобедимых» союзников из-за океана. Американцы явятся по первому зову – и спасут, оборонят, вылечат... Ага, еще и слезки вытрут! Меньше дурацких голливудских блокбастеров смотреть надо было. Сегодня не столь непобедимая, как легендарная (в том смысле, что сила и мощь ее существуют исключительно в легендах и мифах) армия США и в мыслях не имеет кому-то там помогать – тем более за пределами Соединенных Штатов. Оно, впрочем, и неудивительно – среди всех стран НАТО количество зараженных в американских вооруженных силах, однозначно, самое высокое. Масштабы бедствия достигли таких величин, что Пентагон несколько дней назад наглухо засекретил статистику по данному вопросу. Это Россия им, если кто забыл, отправляет военные борта с помощью, а не они кому-то. ВВС армии США все больше «засвечиваются» то вывозящими из Италии комплекты для тестов на коронавирус (обойдутся!), то перехватывающими прямо в китайском аэропорту партии защитных масок, предназначенных для Франции! Ну, просто прелесть, что за союзники! С такими врагов и не надо вовсе.При всем при этом представитель США в НАТО, посол Кей Бейли Гатчисон продолжает увлеченно юродствовать, как ни в чем ни бывало. Буквально сегодня должна состояться телеконференция с участием министров иностранных дел стран-членов НАТО, посвященная обсуждению «дестабилизирующих действий России». Госпожа Гатчисон воинственно заявляет о том, что нормальных отношений с нашей страной у Альянса не может быть до тех пор, «пока она не уйдет с суверенных территорий, которые оккупирует, и пока не прекратит агрессивное поведение»... Нет, ну Макрон, ну умница – по поводу «смерти мозга»! Воистину, господь, желая наказать, лишает прежде разума. А уж потом, по необходимости, добавляет коронавирус...Александр Неукропный