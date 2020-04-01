ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться", - сказал он.

"Она должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица", - добавил Язаревич.

Фото: РИА НовостиНошение масок здоровыми людьми не требуется, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.Представитель ВОЗ подчеркнул, что "сама по себе маска не может служить гарантией защиты от вируса".Он отметил, что врачи и медицинские работники по всему миру в первую очередь должны иметь в достаточном количестве все необходимые защитные средства. В том числе маски, защитные очки и перчатки. И добиться этого можно, в том числе ограничив массовые закупки данных материалов обычными гражданами.