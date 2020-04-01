В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

"Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", — прокомментировали в российском постпредстве.

"В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", — подчеркнуто в комментарии российской стороны.

"При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов", — считают в представительстве.

Фото: РИА НовостиСША, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом, передает РИА Новости.Предложенная Москвой Декларация о солидарности в борьбе с коронавирусом признавала лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Согласно тексту, государства соглашаются сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением COVID-19.Кроме того, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Кроме России, авторами декларации стали еще 28 государств.В нем также говорится, что Москва хотела бы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования своего проекта.Несмотря на блокировку документа, Россия продолжит координацию с единомышленниками по этому вопросу, отмечается в комментарии. Москва рассчитывает, что все заинтересованные страны присоединятся к ней.