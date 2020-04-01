В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов

"Второй инцидент произошел там же во время прямого включения другой съемочной группы. К журналистам подошел неизвестный и начал вырывать из рук оператора видеокамеру, после чего бросил ее в воду и повредил мобильный телефон журналистки. С места происшествия правонарушитель скрылся", - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Фото: РИА НовостиНеизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.По данным полиции, оба случая произошли в Гидропарке в Киеве, где журналисты готовили сюжеты, а неизвестные препятствовали проведению съемки. В первом случае, во время проведения видеосъемки в Гидропарке относительно соблюдений правил карантина на спортивных площадках, неизвестный мужчина препятствовал съемке, трепал технику, толкал оператора и нецензурно высказывался.Полиция завела два уголовных дела по статье "угроза или насилие в отношении журналиста" и одно дело по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастных к указанным правонарушениям людей для привлечения их к уголовной ответственности.