Минздрав ЛНР поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку в борьбе с COVID-19

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре выразила благодарность российским коллегам за всестороннюю поддержку Республике в борьбе коронавирусной инфекцией нового типа."Благодаря Российской Федерации мы сегодня выполняем все противоэпидемические меры. Спасибо огромное, как всегда, коллегам из Российской Федерации за эту помощь", - поблагодарила она."Это и информационная поддержка (со стороны России), это и поддержка в плане новых методик, и разработок в плане диагностики и лечения, – уточнила она. – Естественно, это материальная поддержка в плане обеспечения нас материально-техническими средствами и, естественно, средствами защиты, средами диагностики и средствами личной защиты".Ранее Пащенко сообщила, что Российская Федерация регулярно поставляет в ЛНР тест-системы для диагностики и выявления коронавирусной инфекции нового типа.Ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко сообщал, что Минздрав ЛНР с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа тесно взаимодействует с соответствующими ведомствами Российской Федерации.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 900 тыс. человек, из них более 45 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 320 человек.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск