Первый в ЛНР заболевший COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии – Минздрав

Первый в ЛНР заболевший COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она напомнила, что мужчина, заболевший COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4, туда он поступил с развернутыми клиническими признаками вирусной инфекции – высокой температурой и катаральными явлениями."На сегодняшний момент состояние (пациента с коронавирусом – примечание ЛИЦ) удовлетворительное, клиническое выздоровление уже наступило, то есть пациент на сегодняшний день проходит просто изоляцию в условиях стационара по причине, что в течение еще нескольких дней после клинического выздоровления пациент является вирусовыделителем. Когда мы сделаем уже троекратно ПЦР-тест и подтвердим, что вирус пациент не выделяет, тогда мы выпишем его в домашние условия", - рассказала министр.Она также подчеркнула, что в настоящее время на территории Республики зарегистрирован лишь один случай заболевания COVID-19 и "никакая статистика не умалчивается"."У нас есть только один подтвердившийся случай заболевания коронавирусной инфекцией. За этот период выше заболеваемость вирусными инфекциями, но сейчас она тоже пошла на спад. Все нетипичные клинические случаи ОРВИ, пневмонии мы обследуем на наличие коронавируса, и эти тесты являются отрицательными, поэтому я еще раз хочу подтвердить, что у нас один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией", - отметила Пащенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 900 тыс. человек, из них более 45 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Пащенко также сообщала, что медики ЛНР поместили на обсервацию в связи с COVID-19 320 человек.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск