В России за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусом

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 601 в 32 регионах", - говорится в сообщении.

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА НовостиЗа сутки в России подтвержден 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах, общее число заболевших достигло 4149, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Всего на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах, уточнили в штабе.