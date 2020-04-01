Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В России за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусом

Sergey Сегодня, 11:000Новости
В России за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусом
Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости
За сутки в России подтвержден 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах, общее число заболевших достигло 4149, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 601 в 32 регионах", - говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах, уточнили в штабе.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: