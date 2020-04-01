Фонд "Созидание" оказал содействие в получении гражданства РФ еще 22 жителям ЛНР

Неправительственная организация фонд "Созидание" оказала содействие в получении гражданства Российской Федерации еще 22 жителям Республики. Об этом ЛИЦ заявила председатель фонда Галина Ким.

"Действующий на территории Луганской Народной Республики общественный фонд "Созидание" оказал помощь по уплате государственной пошлины за получение гражданства Российской Федерации очередным 22 гражданам, проживающим на прифронтовых территориях ЛНР", - рассказала она.

Ким напомнила, что фонд является неправительственной организацией, цели и предмет деятельности которой - это защита законных прав и интересов граждан, пострадавших в результате агрессии со стороны ВСУ.

В настоящее время "Созидание" оказывает помощь жителям ЛНР по уплате государственной пошлины за получение гражданства Российской Федерации, проживающим на прифронтовых территориях. В категорию лиц, имеющих право на помощь, входят:

- жители прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии;

- военнослужащие (в том числе и бывшие) и члены их семей, проживающие на прифронтовых территориях;

- семьи погибших военнослужащих, проживающие на прифронтовых территориях.

"Заявитель подходящей категории на получение помощи оставляет заявку в телефонном режиме или на адрес электронной почты, уточняет по какой категории он обратился. Далее оператор фонда связывается с заявителем и просит направить в электронном виде документы удостоверяющий категорию на электронный адрес: of-sozidanie@yandex.ru, или же принести необходимые документы в офис фонда", - уточнила председатель.

Список необходимых документов:

- копии паспорта ЛНР (всех заполненных страниц);

- уведомление, выдаваемое миграционной службой на оплату государственной пошлины;

- акт о разрушении (если дом был разрушен частично или полностью из-за агрессии ВСУ);

- удостоверяющие документы о том, что заявитель служил или служит и имеет удостоверение УБД;

- свидетельство о смерти (погибшего родственника военнослужащего, прикладывается к документам из предыдущего пункта);

- заявление установленного образца (заполняется в офисе фонда в назначенный заявителю день и время).

Ким уточнила, что денежные средства на руки заявителям не выдаются.

"В период опасности распространения короновирусной инфекции COVID-19 фонд продолжит принимать обращения в электронном виде по адресу of-sozidanie@yandex.ru", - добавила она.

Более подробную информацию по вопросам деятельности фонда можно получить по телефонам: +38072-177-77-09, +38066-119-04-45.

Ранее Ким сообщала, что по состоянию на 27 марта фонд "Созидание" оказал содействие в получении гражданства РФ 161 жителю ЛНР.

03 апреля — Луганск