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РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

root Сегодня, 12:000Новости
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении холдинга, передает RT.
«Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что также временно сократят периодичность курсирования 37 поездов АО «ФПК».
Кроме того, указывается, что из Москвы в Санкт-Петербург ежедневно будут следовать на три пары поездов «Сапсан» меньше.

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