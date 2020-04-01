РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Холдинг «РЖД» с 7 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования», — говорится в сообщении на сайте компании.

Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении холдинга, передает RT.Отмечается, что также временно сократят периодичность курсирования 37 поездов АО «ФПК».Кроме того, указывается, что из Москвы в Санкт-Петербург ежедневно будут следовать на три пары поездов «Сапсан» меньше.