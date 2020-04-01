Севастополь. Оперативная сводка на 3 апреля. Михаил Развожаев ответил на вопросы севастопольцев (видео)

Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 3 апреля не зарегистрировано.В инфекционной больнице находится 29 пациентов: за сутки выписаны шесть человек, двое поступили.С начала года под наблюдением находилось 4141 человек, 2717 снято с наблюдения по завершении карантинного периода.Под наблюдением по месту жительства находится 1526 человек.С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции.Режим всеобщей самоизоляции в Севастополе решили продлить. Минимум – на неделю, до 13 апреля, сообщил Михаил Развожаев.Необходимость блокпостов на въездах в Севастополь и меры, которые предпринимают местные власти для поддержки и защиты от коронавирусной угрозы. Что такое «шаговая доступность» относительно магазинов, аптек и выгула домашних животных, а также прогнозы о сроках действия карантинного режима в городе-герое. В эксклюзивном интервью «Независимому телевидению Севастополя» временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Разовожаев подробно рассказал о том, что можно, а чего стоит избегать во время всеобщей самоизоляции.