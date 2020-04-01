В Луганске заявили, что первый заболевший коронавирусом — выздоровел



Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

Она напомнила, что мужчина, заболевший COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4, туда он поступил с развернутыми клиническими признаками вирусной инфекции — высокой температурой и катаральными явлениями.

«На сегодняшний момент состояние пациента удовлетворительное, клиническое выздоровление уже наступило, то есть пациент на сегодняшний день проходит просто изоляцию в условиях стационара по причине, что в течение еще нескольких дней после клинического выздоровления пациент является вирусовыделителем. Когда мы сделаем уже троекратно ПЦР-тест и подтвердим, что вирус пациент не выделяет, тогда мы выпишем его в домашние условия», — рассказала министр.

Она также подчеркнула, что в настоящее время зарегистрирован лишь один случай заболевания COVID-19 и «никакая статистика не умалчивается».

«У нас есть только один подтвердившийся случай заболевания коронавирусной инфекцией. За этот период выше заболеваемость вирусными инфекциями, но сейчас она тоже пошла на спад. Все нетипичные клинические случаи ОРВИ, пневмонии мы обследуем на наличие коронавируса, и эти тесты являются отрицательными, поэтому я еще раз хочу подтвердить, что у нас один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией», — отметила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 11:59 20 В Луганске заявили, что первый заболевший COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии, клинически он здоров.Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.Она напомнила, что мужчина, заболевший COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4, туда он поступил с развернутыми клиническими признаками вирусной инфекции — высокой температурой и катаральными явлениями.«На сегодняшний момент состояние пациента удовлетворительное, клиническое выздоровление уже наступило, то есть пациент на сегодняшний день проходит просто изоляцию в условиях стационара по причине, что в течение еще нескольких дней после клинического выздоровления пациент является вирусовыделителем. Когда мы сделаем уже троекратно ПЦР-тест и подтвердим, что вирус пациент не выделяет, тогда мы выпишем его в домашние условия», — рассказала министр.Она также подчеркнула, что в настоящее время зарегистрирован лишь один случай заболевания COVID-19 и «никакая статистика не умалчивается».«У нас есть только один подтвердившийся случай заболевания коронавирусной инфекцией. За этот период выше заболеваемость вирусными инфекциями, но сейчас она тоже пошла на спад. Все нетипичные клинические случаи ОРВИ, пневмонии мы обследуем на наличие коронавируса, и эти тесты являются отрицательными, поэтому я еще раз хочу подтвердить, что у нас один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией», — отметила Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 11:59 20

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