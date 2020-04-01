В НАТО призвали прекратить огонь на Донбассе для борьбы с COVID-19



«Кризис коронавируса не должен быть использован в качестве своего рода извинений, чтобы еще больше ограничивать работу наблюдателей от ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить сражаться в Украине — она поддерживает сепаратистов, которые ответственны за то, что продолжают нарушать режим прекращения огня. Нам нужно полное выполнение прекращение огня, чтобы бороться с кризисом COVID-19 в стране», — заявил он.

Столтенберг констатировал, что, когда «речь идет о востоке Украины, мы видим, что, несмотря на призывы к России прекратить военную деятельность, сепаратисты, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать украинские вооруженные силы на востоке страны».

«Мы видим нарушение режима прекращения огня, который продолжается как в Донецке, так и Луганске. Об этих нарушения докладывает не только Украина, но и они подтверждены и наблюдателями ОБСЕ», — подчеркнул он.

По словам генсека, запреты из-за коронавируса мешают работе наблюдателей ОБСЕ, которые не могут докладывать об обстановке в связи с этим. Новости в Мире - Сегодня, 11:29 118 В НАТО призвали прекратить огонь на Донбассе, чтобы бороться с пандемией коронавируса в стране, о чем заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе онлайн-конференции.«Кризис коронавируса не должен быть использован в качестве своего рода извинений, чтобы еще больше ограничивать работу наблюдателей от ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить сражаться в Украине — она поддерживает сепаратистов, которые ответственны за то, что продолжают нарушать режим прекращения огня. Нам нужно полное выполнение прекращение огня, чтобы бороться с кризисом COVID-19 в стране», — заявил он.Столтенберг констатировал, что, когда «речь идет о востоке Украины, мы видим, что, несмотря на призывы к России прекратить военную деятельность, сепаратисты, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать украинские вооруженные силы на востоке страны».«Мы видим нарушение режима прекращения огня, который продолжается как в Донецке, так и Луганске. Об этих нарушения докладывает не только Украина, но и они подтверждены и наблюдателями ОБСЕ», — подчеркнул он.По словам генсека, запреты из-за коронавируса мешают работе наблюдателей ОБСЕ, которые не могут докладывать об обстановке в связи с этим. Новости в Мире - Сегодня, 11:29 118

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