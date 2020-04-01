Москву за три дня покинули на автомобилях более 850 тысяч человек

«Дорожные факты: 567 000 автомобилей (или более 850 тысяч жителей) покинули город 27 — 29 марта», — заявили в ЦОДД.

Фото: © Максим Блинов / РИА НовостиБолее 850 тысяч человек уехали из Москвы на автомобилях в первые три дня нерабочей недели. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы в Twitter, передает RT.По данным оперативного штаба, сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.