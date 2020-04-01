В Луганске заявили, что имеют достаточное количество тестов для выявления коронавируса



Российская Федерация регулярно поставляет в Луганск тест-системы для диагностики и выявления коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«Тест-системы, естественно, мы получаем так же, как и все субъекты РФ, они распределяются, — заявила она. — Мы практически еженедельно, в зависимости от того, насколько мы быстро используем тест-системы, мы также обновляем потребность и получаем новые тест-системы из России».

Пащенко отметил, что Минздрав обладает необходимым запасом тест-систем для диагностики COVID-19.

При этом она подчеркнула, что нет необходимости в обеспечении тест-системой каждого жителя региона.

«А в плане клинического подтверждения скрининга у нас достаточно тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции», — сообщила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 12:25 18 В Луганске нет дефицита тестов для выявления коронавирусаРоссийская Федерация регулярно поставляет в Луганск тест-системы для диагностики и выявления коронавирусной инфекции нового типа.Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«Тест-системы, естественно, мы получаем так же, как и все субъекты РФ, они распределяются, — заявила она. — Мы практически еженедельно, в зависимости от того, насколько мы быстро используем тест-системы, мы также обновляем потребность и получаем новые тест-системы из России».Пащенко отметил, что Минздрав обладает необходимым запасом тест-систем для диагностики COVID-19.При этом она подчеркнула, что нет необходимости в обеспечении тест-системой каждого жителя региона.«А в плане клинического подтверждения скрининга у нас достаточно тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции», — сообщила министр. Красота и здоровье - Сегодня, 12:25 18

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