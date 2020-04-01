В Луганске рассказали кому будут проводить тест на коронавирус, а кому нет



Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«Тестов достаточно, естественно, их проводят не каждому пациенту. В течение периода обсервации при необходимости (проводятся тесты) лицам, которые прибыли из иностранных государств. В стационарных условиях с клиническими проявлениями всем пациентам делается скрининг на выявление коронавирусной инфекции. Те лица, которые находятся на самоизоляции в домашних условиях и не имеют клинических признаков, они не обследуются», — пояснила Пащенко.

«Когда поднялась температура, есть катаральные явления, многие жители начинают переживать — это все обоснованно, они настаивают на проведении теста. В этом случае принимает решение врач, потому что есть четкие признаки коронавирусной инфекции», — отметила Н.Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 12:16 124 Решение о проведении теста на коронавирус принимает врач по совокупности симптомов вирусной инфекции у пациента.Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«Тестов достаточно, естественно, их проводят не каждому пациенту. В течение периода обсервации при необходимости (проводятся тесты) лицам, которые прибыли из иностранных государств. В стационарных условиях с клиническими проявлениями всем пациентам делается скрининг на выявление коронавирусной инфекции. Те лица, которые находятся на самоизоляции в домашних условиях и не имеют клинических признаков, они не обследуются», — пояснила Пащенко.«Когда поднялась температура, есть катаральные явления, многие жители начинают переживать — это все обоснованно, они настаивают на проведении теста. В этом случае принимает решение врач, потому что есть четкие признаки коронавирусной инфекции», — отметила Н.Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 12:16 124

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