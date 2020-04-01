"Почта ЛНР" из-за угрозы COVID-19 призывает пенсионеров получать пенсию на дому

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса призывает пенсионеров не посещать отделения почтовой связи и получать пенсию на дому. Об этом сообщили на предприятии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 900 тыс. человек, из них более 45 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

"В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики "Почта ЛНР" убедительно просит вас не посещать отделения почтовой связи для получения пенсии. В апреле месяце пенсия вам будет доставлена в установленные сроки и непосредственно на дом", - говорится в сообщении.

"Кроме того, приход почтальона позволяет пенсионеру, не выходя из дома, получить и другие услуги: заказать доставку товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений, оплатить коммунальные услуги, произвести пополнение счета оператора мобильной связи "Лугаком", оформить подписку на периодические печатные издания", - добавили на предприятии.

Ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова призвала пожилых людей с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний ограничить контакты и без необходимости не покидать свои дома.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

03 апреля — Луганск