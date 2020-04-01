Киевские силовики обстреляли Донецкий, поврежден жилой дом – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли поселок Донецкий, получил повреждения жилой дом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 09.25 боевики 93-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) под командованием военного преступника (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского открыли огонь по населенному пункту Донецкий из вооружения БМП, выпустив по населенному пункту 10 снарядов. В результате обстрела повреждения получили забор и фасад жилого дома по адресу: улица Лесная, 81", - сообщил Осадчий.

"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады Брыжинского и подчиненных ему военнослужащих", - добавил он.

Дополнительная информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что киевские силовики "целенаправленно наносят удары по населенным пунктам, тем самым демонстрируют свою агрессию в отношении жителей Республики".

"Каратели выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения коронавирусной инфекции", - отметил Осадчий.

"Обращаемся к международному сообществу и международным наблюдателям оказать жесткое давление на киевскую власть. В результате украинской агрессии продолжают страдать мирные жители Луганской Народной Республики. Призываем международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство обстоятельств произошедшего", - заявил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 апреля — Луганск