Пять бойцов ВСУ дезертировали из части в зоне ООС", устав ждать ротацию – Народная милиция

Пять военнослужащих ВСУ за неделю самовольно покинули расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), устав ждать ротацию. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады уже восемь месяцев вместо планируемых шести выполняют задачи в зоне карательной операции, в связи с чем более 50 военнослужащих соединения написали рапорты о замене, еще 20 человек отказываются продлевать контракты о прохождении службы", – отметил он.

"За прошедшую неделю пять военнослужащих бригады, уставшие ждать ротацию, самовольно убыли домой. Командир бригады не поднимает шум в связи с новыми фактами самовольного оставления части (СОЧ)", – сообщил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "сбежавших солдат уволили, "как полагается", еще до момента СОЧ".

"По информации от нашего источника, вечером 31 марта трое военнослужащих 59-й бригады после употребления спиртных напитков самовольно покинули территорию части и направились в населенный пункт Мироновский. Около продуктового магазина между ними и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломами доставлен в местную больницу", – рассказал он.

Осадчий уточнил, что "остальные участники конфликта задержаны патрулем военной службы правопорядка и сотрудниками полиции".

"Кроме того, 1 апреля в районе населенного пункта Луганское на позициях 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады произошла драка между военнослужащими батальона, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу рядовому Лапоненко", – проинформировал представитель Народной милиции, добавив, что "факт небоевых потерь командование 59-й бригады представило в вышестоящий штаб как результат обстрела".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 апреля — Луганск