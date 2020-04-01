Киевские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Крымского – Народная милиция

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Крымское. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что киевские силовики для сокрытия своей техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, продолжают создавать препятствия работе беспилотников СММ ОБСЕ, выполняющих полеты над подконтрольной Киеву территорией.

"Со стороны позиций 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в момент его полета в районе населенного пункта Крымское", - сообщил Осадчий.

"На прошедшей неделе боевики 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех "Буковель-АД" мобильной группы 306-го батальона РЭБ (радиоэлектронной борьбы), вследствие чего наблюдатели миссии были вынуждены прекратить мониторинг за территорией, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник", - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее в пресс-службе управления Народной милиции сообщали, что киевские силовики обстреляли БПЛА и патруль СММ ОБСЕ в районе Золотого-4.

В оборонном ведомстве Республики также информировали об обстрелах киевскими силовиками беспилотников ОБСЕ в районах поселка Голубовское и Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 апреля — Луганск