В Луганске расширили список тех, кому можно торговать в период карантина. Перечень магазинов.



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия... дополнила список объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, на которые не распространяются временные ограничения», — говорится в сообщении.

Помимо определенных ранее, продолжают свою работу, в том числе на рынках и торговых центрах Республики, объекты, осуществляющие розничную торговлю табачными изделиями, семенами, саженцами, рассадой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, средствами защиты работающих с пестицидами и агрохимикатами, садово-огородным инвентарем, инструментами, оборудованием, товарами для организации и предоставления ритуальных услуг, запасными и комплектующими частями к авто и сельхоз технике (за исключением объектов, осуществляющих продажу на рынках), а также специализированные магазины по продаже медицинских изделий.

Напомним, ЧСПК с 31 марта приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами за исключением: объектов розничной торговли, осуществляющих одновременную продажу продовольственных и иных товаров; объектов реализующих товары для животных, ветеринарные препараты, бытовую химию, средства личной гигиены; объектов, осуществляющих продажу дистанционным способом, в том числе с условием доставки; аптек и аптечных пунктов; автозаправочных станций любой формы собственности.

Экономика - Сегодня, 14:29 41 В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия расширила список объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, на которые не распространяются временные ограничения.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия... дополнила список объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, на которые не распространяются временные ограничения», — говорится в сообщении.Помимо определенных ранее, продолжают свою работу, в том числе на рынках и торговых центрах Республики, объекты, осуществляющие розничную торговлю табачными изделиями, семенами, саженцами, рассадой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, средствами защиты работающих с пестицидами и агрохимикатами, садово-огородным инвентарем, инструментами, оборудованием, товарами для организации и предоставления ритуальных услуг, запасными и комплектующими частями к авто и сельхоз технике (за исключением объектов, осуществляющих продажу на рынках), а также специализированные магазины по продаже медицинских изделий.Напомним, ЧСПК с 31 марта приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами за исключением: объектов розничной торговли, осуществляющих одновременную продажу продовольственных и иных товаров; объектов реализующих товары для животных, ветеринарные препараты, бытовую химию, средства личной гигиены; объектов, осуществляющих продажу дистанционным способом, в том числе с условием доставки; аптек и аптечных пунктов; автозаправочных станций любой формы собственности.Экономика - Сегодня, 14:29 41

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