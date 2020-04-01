В Луганске заявили, что под наблюдением из-за коронавируса находится более чем 600 человек



Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

«На сегодняшний момент мы наблюдаем за более чем 600 пациентов, которые находятся и в домашних условиях, и в стационарных. На дому у нас сейчас наблюдается более 280 пациентов, в обсервационных отделениях — 320 пациентов», — заявила «министр» здравоохранения «ЛНР» Наталия Пащенко.

«И есть пациенты, которые имеют клинические признаки, но еще не получили подтверждение по той причине, что они сейчас находятся в инфекционных отделениях, они обследуются, это 17 пациентов», — также сказала «министр». Красота и здоровье - Сегодня, 13:36 149 В Луганске заявили, что 320 человек помещены под динамическое наблюдение в лечебные учреждения.Об этом на брифинге в Луганске заявила министр здравоохранения Наталия Пащенко.«На сегодняшний момент мы наблюдаем за более чем 600 пациентов, которые находятся и в домашних условиях, и в стационарных. На дому у нас сейчас наблюдается более 280 пациентов, в обсервационных отделениях — 320 пациентов», — заявила «министр» здравоохранения «ЛНР» Наталия Пащенко.«И есть пациенты, которые имеют клинические признаки, но еще не получили подтверждение по той причине, что они сейчас находятся в инфекционных отделениях, они обследуются, это 17 пациентов», — также сказала «министр». Красота и здоровье - Сегодня, 13:36 149

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