В Украине ходить по улице группой больше 2 людей запрещено, — решение Кабмина. ИНФОГРАФИКА



Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеобращении, передают Українськi Новини.

«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем 2 человек, за исключением лиц, которые сопровождают детей», — сказал он.

Вводятся так же следующие ограничения:

Новости Украины - Сегодня, 13:06 240 Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеобращении, передают Українськi Новини.«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем 2 человек, за исключением лиц, которые сопровождают детей», — сказал он.Вводятся так же следующие ограничения: Новости Украины - Сегодня, 13:06 240

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