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В Украине ходить по улице группой больше 2 людей запрещено, — решение Кабмина. ИНФОГРАФИКА

bot Сегодня, 14:300Новости
В Украине ходить по улице группой больше 2 людей запрещено, — решение Кабмина. ИНФОГРАФИКА

Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеобращении, передают Українськi Новини.
«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем 2 человек, за исключением лиц, которые сопровождают детей», — сказал он.
Вводятся так же следующие ограничения:
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