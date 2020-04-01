В Украине ходить по улице группой больше 2 людей запрещено, — решение Кабмина. ИНФОГРАФИКА
Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в видеобращении, передают Українськi Новини.
«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем 2 человек, за исключением лиц, которые сопровождают детей», — сказал он.
Вводятся так же следующие ограничения:
Новости Украины - Сегодня, 13:06 240
Метки: {keywords}