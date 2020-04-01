В Праге сняли с пьедестала памятник маршалу Коневу

"Сегодняшнее снятие бронзового памятника маршалу Коневу с пьедестала на площади Интербригады является последним тоном в этюде, который разыгрался в этом районе в 1980 году (год установки памятника). Его эхо далее будет резонировать в музее, посвященном событиям XX века в Чехословакии и таким образом будет способствовать объективному объяснению нашей недавней истории", - заявил Коларж.

"У чешских политических экстремистов сегодня большой день, они празднуют. В тяжелое время (борьбы с COVID-19) высокомерные и ненавидящие решили покрыть позором нашу страну. Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов. Они забывают, опоенные чувством победы над памятником, что тот, кто распространяет зло, сам от него падет и окажется в бесконечной темноте", - написал Овчачек в Twitter.

Фото: © Эдуард Эрбен / РИА НовостиВласти района Прага-6 реализовали постановление от 12 сентября 2019 года и демонтировали в пятницу памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории данного района, сообщил журналистам староста района чешской столицы Ондржей Коларж, передает РИА Новости.Член руководства муниципалитета Праги Гана Марванова подтвердила журналистам, что вышеупомянутый музей заключил долговременное соглашение с властями района Прага-6 о передаче ему в коллекцию памятника маршалу Коневу.В свою очередь Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана, категорически осудил действия районных властей Праги-6.Посольство России в Праге выразило МИД Чехии решительный протест против демонтажа памятника маршалу Коневу."Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей (района Прага-6). Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях между РФ и Чехией от 1993 года. Выразили решительный протест МИД Чехии. Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками при попустительстве чешских республиканских властей добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника И. С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", - говорится в комментарии посольства РФ.