В Праге сняли с пьедестала памятник маршалу Коневу
Власти района Прага-6 реализовали постановление от 12 сентября 2019 года и демонтировали в пятницу памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории данного района, сообщил журналистам староста района чешской столицы Ондржей Коларж, передает РИА Новости.
"Сегодняшнее снятие бронзового памятника маршалу Коневу с пьедестала на площади Интербригады является последним тоном в этюде, который разыгрался в этом районе в 1980 году (год установки памятника). Его эхо далее будет резонировать в музее, посвященном событиям XX века в Чехословакии и таким образом будет способствовать объективному объяснению нашей недавней истории", - заявил Коларж.
Член руководства муниципалитета Праги Гана Марванова подтвердила журналистам, что вышеупомянутый музей заключил долговременное соглашение с властями района Прага-6 о передаче ему в коллекцию памятника маршалу Коневу.
В свою очередь Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана, категорически осудил действия районных властей Праги-6.
"У чешских политических экстремистов сегодня большой день, они празднуют. В тяжелое время (борьбы с COVID-19) высокомерные и ненавидящие решили покрыть позором нашу страну. Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов. Они забывают, опоенные чувством победы над памятником, что тот, кто распространяет зло, сам от него падет и окажется в бесконечной темноте", - написал Овчачек в Twitter.
Посольство России в Праге выразило МИД Чехии решительный протест против демонтажа памятника маршалу Коневу.
"Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей (района Прага-6). Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях между РФ и Чехией от 1993 года. Выразили решительный протест МИД Чехии. Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками при попустительстве чешских республиканских властей добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника И. С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", - говорится в комментарии посольства РФ.
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