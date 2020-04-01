Прокуратура за неделю заставила работодателей погасить долги почти на 418 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР приняли меры реагирования, в результате которых в период с 27 марта по 2 апреля работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам, а также за потребленные энергоносители почти на 418 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"По документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 22 956 374 рублей. Погашена задолженность по заработной плате на сумму 330 797 858 рублей. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму 53 985 102 рублей. Уплачена задолженность за потребленные энергоносители в сумме 9 913 800 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

03 апреля — Луганск