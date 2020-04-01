"Мир Луганщине" сообщило региональные телефоны волонтеров, помогающих жителям в изоляции

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи". Об этом сообщили в пресс-службе движения.Там напомнили, что акция, в рамках которой активисты ОД "Мир Луганщине", проектов "Волонтер", "Дружина" и "Молодая Гвардия" будут помогать пожилым, маломобильным и находящимся в самоизоляции жителям, реализовывается по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника."Волонтеры могут купить гражданам, которые находятся в группе риска и на самоизоляции, продукты, воду и лекарства. Все покупки волонтеры делают только за средства обратившихся граждан", - уточнили в пресс-службе."Обратиться за помощью к волонтерам можно по телефонам: (072) 503-55-55, (0642) 34-55-05. Эти номера телефонов являются общереспубликанскими и для жителей Луганска. В других городах и районах также организованы штабы волонтерской помощи", - рассказали в ОД.Алчевск: +38(072)137-10-35, +38(06442) 5-19-79;Брянка: +38(072)500-26-97, +38(06443)-5-22-20, +38(06443)-5-04-13;Кировск: +38(072)503-71-56, +38 (06446) 4-16-00;Красный Луч: +38(072)109-95-08, +38(06432) 2-13-30;Первомайск: +38(072)199-43-59, +38(06455) 4-43-92;Ровеньки: +38(072)198-05-51, +38 (6433) 5-18-38;Стаханов: +38(072)500-47-47, +38(06444) 4-07-49;Антрацитовский район: +38(072)125-45-38, +38(06431) 2-91-50;Краснодонский район: +38(072)197-91-71, +38(06435) 6-14-60;Лутугинский район: +38(072)199-34-31, +38(06436) 2-34-78;Перевальский район: +38(072)198-02-84, +38(06441) 4-20-02;Свердловский район: +38(072)198-57-57, +38(06434) 2-31-72;Славяносербский район: +38(072)119-98-36; +38(072)110-78-83; +38(06473) 9-35-86.В ОД "Мир Луганщине" призывают жителей Республики не выходить из дома без крайней необходимости.Ранее в пресс-службе ОД сообщали, что более 150 активистов движения в рамках акции "Рука помощи" будут помогать пожилым, маломобильным и оказавшимся в изоляции жителям Республики.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 900 тыс. человек, из них более 45 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.Ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова призвала пожилых людей с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний ограничить контакты и без необходимости не покидать свои дома.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск