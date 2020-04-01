Волонтеры ОД "Мир Луганщины" начали помогать оказавшимся в изоляции жителям ЛНР (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" начали оказывать помощь в покупке продуктов и медикаментов оказавшимся в изоляции жителям ЛНР. Об этом сообщила координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Лугащине" Антонина Машкова.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.Машкова напомнила, что в акции задействовано порядка 150 активистов, которые будут помогать пожилым, маломобильным и оказавшимся в изоляции жителям Республики."Суть этой акции в том, что наши волонтеры принимают заявки на горячие линии от людей, которые сейчас находятся на самоизоляции дома, людей пожилого возраста, которым нужна помощь в доставке продуктов, лекарств и других средств первой необходимости", - сообщила координатор проекта.Она напомнила, что оставить заявки для получения такой помощи можнопо телефонам:. На горячую линию уже начали поступать заявки, в частности, от жителей Луганска."Сегодня по первым заявкам мы уже поехали оказывать такую помощь. Нашим волонтерам был проведен инструктаж, они знают все меры предосторожности и строго их придерживаются. Это очень важно и обязательно, потому что инфекция может быстро распространяться", - сказала Машкова.Она также призвала неравнодушных жителей ЛНР стать участниками акции "Рука помощи" для содействия пожилым, маломобильным и оказавшимся в изоляции жителям Республики."Мы помогаем гражданам, которые находятся в группе риска и на самоизоляции. Жители достаточно активно начали обращаться к нам. В основном это пенсионеры, они просят купить еду, воду и лекарства", - отметил участник акции Данил Беспалов."Очень хорошая инициатива, купили мне все, что я заказала, принесли и сдачу отдали, все хорошо. Молодцы, все по-честному", - поблагодарила волонтеров 82-летняя пенсионерка Анна Грушевская.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.03 апреля — Луганск