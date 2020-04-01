В Луганске заявили, что усилят контроль за розничными ценами



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

«В связи с острой необходимостью осуществления государственного контроля и мониторинга цен ЧСПК приняла решение о том, что работа по проведению проверок в сфере ценообразования также будет продолжена», — сообщили в пресс-службе.

Экономика - Сегодня, 15:08 85 В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия на оперативном заседании приняла решение о продолжении проверок в сфере ценообразования.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.«В связи с острой необходимостью осуществления государственного контроля и мониторинга цен ЧСПК приняла решение о том, что работа по проведению проверок в сфере ценообразования также будет продолжена», — сообщили в пресс-службе.Экономика - Сегодня, 15:08 85

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