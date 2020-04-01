Небоевые потери ОТГ "Север" с начала года составили 183 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" с начала 2020 года составили 183 военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации нашего источника, всего с начала текущего года небоевые потери личного состава ОТГ "Север" составили 183 человека", – отметил он.

Осадчий уточнил, что из них 58 военнослужащих покончили жизнь самоубийством: в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде (овдбр) – 10 человек, 93-й отдельной механизированной бригаде (омбр) – 18, 30-й омбр – 10, 59-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) – 20 военнослужащих.

"65 украинских военнослужащих погибли в результате подрывов на минах: в 25-й овдбр – три человека, в 93-й омбр – 27, в 30-й омбр – два, в 59-й омпбр – 33 человека", – сообщил представитель Народной милиции.

"30 человек лишились жизни в результате нарушений требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами (в 93-й бригаде – 14 человек, в 30-й – трое, в 59-й – 13 человек. Кроме того, 13 военнослужащих погибли по причине ДТП: в 93-й бригаде – восемь человек, в 59-й – пять", – рассказал Осадчий.

Он добавил, что, помимо этого, "17 убийств произошли в результате неуставных взаимоотношений: в 25-й овдбр – двух человек, 93-й омбр – семи, 30-й омбр – трех, 59-й омпбр – пяти военнослужащих".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 апреля — Луганск