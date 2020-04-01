Более 400 бойцов ВСУ попали в больницы с пневмонией и COVID-19 – Народная милиция

Более 400 бойцов ВСУ находятся в медучреждениях, расположенных на подконтрольной Киеву территории Луганщины, с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Всего на лечении в медицинских учреждениях, где созданы так называемые зоны обсервации на временно подконтрольной ВСУ части Луганской области находится 410 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом", - рассказал он.

Осадчий добавил, что за неделю в больницы подконтрольной Киеву части Луганщины госпитализировано 37 военнослужащих из состава ОТГ "Север" с подозрением на коронавирус.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 80 бойцов ВСУ попали в больницы с подозрением на COVID-19.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что более 35 бойцов ВСУ за неделю попали в медучреждения Харькова с подозрением на коронавирус.

Осадчий отмечал, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Филипоненко сообщал, что четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 апреля — Луганск