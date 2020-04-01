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Мишустин назначил нового заместителя главы Минздрава

Sergey Сегодня, 16:000Новости
Мишустин назначил нового заместителя главы Минздрава
Фото: © Александр Астафьев / РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александру Дронову статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.
«Назначить Дронову Александру Викторовну статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения России», — говорится в тексте распоряжения.

В среду сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе.

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