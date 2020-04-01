Мишустин назначил нового заместителя главы Минздрава

«Назначить Дронову Александру Викторовну статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения России», — говорится в тексте распоряжения.

Фото: © Александр Астафьев / РИА НовостиПремьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александру Дронову статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения России.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.В среду сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе.