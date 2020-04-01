Главврач СЭС проинформировал о симптомах COVID-19, при которых необходимо вызвать врача

Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре проинформировал о симптомах заболеваемости коронавирусом нового типа, при которых жителям Республики необходимо вызвать врача на дом.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19."Первыми симптомами будут являться першение, боль в горле и подъем температуры. Затем к этим симптомам присоединятся сухой непродуктивный кашель и высокая температура", – отметил Докашенко."В том случае, если наблюдается подобное сочетание симптомов, и жаропонижающие средства в виде парацетамола не эффективны, конечно же, необходимо остаться дома, не идти на работу, не посещать массовые мероприятия и вызвать на дом врача", – рассказал он.Главврач добавил, что "по мере того как пациент будет осмотрен, врач примет решение: либо оставить его дома на больничном, либо, если симптоматика будет более тяжелой, госпитализировать".Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск