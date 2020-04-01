СЭС ЛНР призывает обрабатывать руки после контакта с предметами общественного пользования

Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре призвал жителей Республики обрабатывать руки после любого контакта с предметами общественного пользования во избежание распространения коронавируса нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

"Руки нужно обрабатывать с такой же частотой, с какой они контактируют с теми предметами, которые могут быть условно инфицированы (коронавирусом): это дверные ручки, поручни в общественном транспорте, деньги, любой предмет, который находится в общем пользовании. Поэтому по мере такого контакта необходимо руки обрабатывать", - сказал Докашенко.

Он призвал жителей Республики не касаться грязными руками губ и глаз и напомнил о необходимости соблюдать гигиену, в частности, мыть руки перед едой.

Главврач Республиканской СЭС отметил, что для обеззараживания достаточно помыть руки обычным мылом, но делать это следует тщательно и не менее 30 секунд.

Ранее Докашенко призвал жителей Республики применять защитные маски для профилактики распространения коронавируса нового типа.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

03 апреля — Луганск