Саперы МЧС разминировали поле в Лутугинском районе, изъяв 200 артснарядов и элемент РСЗО (ФОТО)

Саперы МЧС ЛНР разминировали поле в Лутугинском районе, изъяв 200 неразорвавшихся артиллерийских снарядов и элемент реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства."Саперы МЧС вблизи села Переможное Лутугинского района в ходе планового разминирования полей обнаружили боеприпасы современного производства. Они остались здесь после активных боевых действий в 2014 году", - говорится в сообщении."Большая часть из извлеченных боеприпасов – неразорвавшиеся артиллерийские снаряды (200 штук калибром 23 мм), один противопехотный кассетный элемент РСЗО "Смерч", - уточнили в пресс-службе, отметив, что изъятые взрывоопасные предметы представляли реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.Все выявленные боеприпасы доставлены к месту санкционированного уничтожения."Сотрудниками инженерных подразделений будет и дальше проводиться работа по разминированию и очистке территорий Республики от взрывоопасных предметов", - добавили в МЧС.03 апреля — Луганск