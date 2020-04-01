Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

«Это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь выявлена и она протекает в лёгкой форме», — приводит РИА Новости его слова.

Фото: © Евгений Биятов / РИА НовостиТри пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве. Об этом рассказал министр столичного правительства, глава контрольного управления Евгений Данчиков, передает RT.Он отметил, что эти граждане подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, они остались дома.«Оставшись дома, они взяли на себя обязательства находиться дома, не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу», — добавил он.