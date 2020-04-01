ЧСПК внесла уточнение в решение о взаимодействии предприятий ЖКХ с населением

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР внесла уточнение в ранее принятое решение о взаимодействии предприятий ЖКХ с населением. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19."Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании внесла уточнение в ранее принятое решение о взаимодействии предприятий ЖКХ с населением", - говорится в сообщении."Предприятиям, оказывающим услуги в жилищно-коммунальной сфере, а также предприятиям и организациям, осуществляющим поставку энергоносителей (газа, электрической энергии) временно приостановить работы, связанные с контрольным проведением съемов показаний средств учета у группы потребителей "население" и обслуживанием средств учета (счетчиков воды, газа, электроэнергии), за исключением аварийных случаев", - говорится в новой редакции решения комиссии от 31 марта."Сверку по показаниям приборов учета производить в удаленном доступе" – определено в протоколе заседания комиссии.Напомним, ранее сообщалось, что государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса временно осуществляет обслуживание абонентов в дистанционном режиме. Кроме того, ГУП "Почта ЛНР" призвала пенсионеров не посещать отделения почтовой связи и получать пенсию на дому, а ГП "Луганскгаз" - передавать показания счетчиков дистанционными способами.Ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова призвала пожилых людей с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний ограничить контакты и без необходимости не покидать свои дома.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск