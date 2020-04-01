Врачи скорой помощи и участковые прошли подготовку для работы с больными COVID-19 – СЭС

Специалисты скорой помощи и участковые врачи Республики прошли дополнительную подготовку для работы с инфицированными коронавирусом нового типа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19."На сегодняшний момент с инфицированными или гипотетически инфицированными пациентами в первую очередь работают врачи скорой помощи. Они прошли специальную подготовку, начиная от использования средств индивидуальной защиты и заканчивая тактикой по работе с такими пациентами на этапе транспортировки и дальнейшей обработки транспорта", – отметил он."Также с данными пациентами могут иметь дело наши участковые службы. С ними также проведены занятия, где им доведено, как нужно избежать инфицирования при работе с такими пациентами", – добавил Докашенко.Ранее главврач Республиканской СЭС сообщал, что Министерство здравоохранения ЛНР ведет дополнительную подготовку специалистов дублирующего состава на случай массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск