Госбанк ЛНР определил перечень отделений, которые будут работать с 6 по 19 апреля

Государственный банк ЛНР определил перечень отделений, которые будут работать в период с 6 по 19 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в финучреждении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

"Государственный банк ЛНР уведомляет вас о том, что в целях соблюдения мер предосторожности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 6 по 19 апреля 2020 года на территории Республики будут работать 44 отделения Госбанка ЛНР", - говорится в сообщении.

Перечень отделений Госбанка, работающих с 6 по 19 апреля 2020 года:

Населенный пункт

Адрес

Луганск

ул. Веселогоровская, 7

Луганск

ул. Оборонная, 2А

Луганск

кв. Гагарина, 3А

Луганск

кв. Героев Сталинграда, 9А

Луганск

пос. Юбилейный, ул. Садовая, 6/101

Луганск

ул. А. Линева, 48/2

Луганск

кв. Левченко, 12Б

Луганск

пл. Героев ВОВ, 4

Луганск

кв. Степной, 5

Луганск

кв. Шевченко, 5б

Луганск

кв. Лиховида, 2б

Луганск

ул. Польского, 6

Луганск

ул. Советская, 61

Луганск

ул. Чапаева, 62

Алчевск

ул. Ленина, 54А

Алчевск

ул. Фрунзе, 40

Антрацит

ул. Петровского, 9

Антрацит

ул. Петровского, 60

Брянка

"Тополь" микрорайон, 11А

Брянка

"Тополь" микрорайон, 39

Краснодон

Микроцентр, 18

Краснодон

кв. Лютикова, 13

Молодогвардейск

ул. Ленина, 15

Суходольск

ул. Ленина, 15

Красный Луч

ул. Ленина, 50

Красный Луч

ул. Луганское шоссе, 25

Лутугино

ул. Крупской, 22

Белореченский

кв. Юбилейный, 4

Перевальск

ул. Ленина, 39А

Зоринск

ул. Калинина,4Б

Артемовск

ул. Серго, 1 А

Чернухино

пер. Лутугина, 1

Ровеньки

ул. К.Маркса, 134А/1

Ровеньки

ул. Плеханова, 1/1

Свердловск

ул. Энгельса, 32

Червонопартизанск

ул. Комсомольская, 7

Стаханов

ул. Ленинградская, 3/1

Стаханов

ул. Ленина 27

Кировск

ул. 23 Партсъезда, 10

Славяносербск

ул. Ленина, 68

пгт Родаково

ул. Ленина, 15а

пгт Лозовское

ул.Ленина, 2а

Зимогорье

ул. Советов, 2 А

Первомайск

ул. Макушкина, 1 А

Ранее в финучреждении призвали жителей посещать отделения Госбанка ЛНР только в случае крайней необходимости и обязательно в защитной медицинской маске.

В Госбанке также порекомендовали осуществлять коммунальные платежи, пополнять счет оператора мобильной связи "Лугаком", переводить средства на счет или карту Госбанка ЛНР и прочее при помощи услуги "Клиент – банк".

Для получения необходимой информации можно звонить на горячую линию: (072) 101-22-22, (0642) 35-26-21.

Напомним, ранее сообщалось, что государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса временно осуществляет обслуживание абонентов в дистанционном режиме. Кроме того, ГУП "Почта ЛНР" призвала пенсионеров не посещать отделения почтовой связи и получать пенсию на дому, а ГП "Луганскгаз" - передавать показания счетчиков дистанционными способами.

Ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова призвала пожилых людей с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний ограничить контакты и без необходимости не покидать свои дома.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

03 апреля — Луганск