Профсоюз обеспечил сотрудников Пенсионного фонда ЛНР защитными средствами от COVID-19

Республиканский комитет профессиональных союзов Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР обеспечил сотрудников ведомства защитными средствами в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР со ссылкой на председателя рескома Леонида Ткача.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 972 тыс. человек, из них более 50 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

"Республиканский комитет профессиональных союзов Пенсионного фонда ЛНР организовал закупку всеми председателями первичных профорганизаций Пенсионного фонда защитных средств в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

"Председатели первичных профорганизаций приобрели такие средства защиты как маски, дезинфицирующие средства, спирт, градусники, салфетки. Все это было выдано сотрудникам Пенсионного фонда для защиты от инфекции при проведении приема граждан", – рассказал Ткач.

Он напомнил, что, согласно указу главы ЛНР, прием граждан по проведению актуализации данных получателей пенсионных выплат временно приостановлен.

"А такие вопросы, как назначение пенсий, начисление решаются, и без срывов. Пенсионный фонд работает по графику", – отметил он.

"В управлениях Пенсионного фонда ежедневно контролируется температура сотрудников, ведется журнал учета температуры каждого работника. При необходимости сотрудника отправляют домой", – добавил профсоюзный лидер.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

03 апреля — Луганск