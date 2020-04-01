СЭС призвала жителей ЛНР применять маски для недопущения распространения COVID-19

Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре призвал жителей Республики применять защитные маски для профилактики распространения коронавируса нового типа.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.Докашенко отметил, что такое средство индивидуальной защиты, как медицинская маска, "оказывает значительную защитную деятельность в закрытых помещениях, где одновременно пребывает большое количество людей, в том числе и в общественном транспорте"."Маска, конечно же, более эффективна больному человеку, или тому человеку, у которого есть кашель, который может в окружающей среде создавать аэрозоль из мокроты, которая содержится в трахеобронхиальном дереве. Таким образом, маска эффективна для больного человека, - рассказал Докашенко. - Но человек, который стоит рядом - его маска позволит избежать контакта этой мокроты в виде аэрозоля с его дыхательными путями"."Таким образом, мы считаем, что маска эффективна, и ее следует применять", - сообщил врач.Напомним, выпуск защитных масок многоразового использования в Республике начали общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Алчевскспецодежда" и публичное акционерное общество (ПАО) "Свердловская швейная фабрика".Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск