ООН хочет разобраться в природе украинского достоинства

фото:disput-pmr.ruМайданные герои за 6 лет уже расслабились, но жизнь приготовила им новый сюрприз, зраду - на их языке. Звоночек, как положено, пришёл оттуда, откуда его не ждали, - из сердца мировой демократии, уютно расположившегося в американском городе Нью-Йорк.ООН сделала важное заявление относительно прав человека и Революции Достоинства в Украине. Поступило требование расследовать «дела Майдана» и отменить «закон о неприкосновенности», из-за которого следствие не имело право расследовать правонарушения революционеров.Мониторинговая миссия обеспокоена тем, что за столь длительный промежуток времени совершенно нет прогресса в расследовании 43 убийств. ООН отмечает низкую эффективность работы судебной системы Украины в данном вопросе.Кроме того, ООН рекомендует Украине организовать абсолютно независимое и хладнокровное расследование всех убийств на Майдане без исключения. Они настаивают на явке в суд подозреваемых, которые ранее уже освободили из-под стражи. Люди, которые непосредственно обвинялись в преступлениях на Майдане, но были отпущены из-за амнистии, тоже должны быть привлечены к ответственности. В этом вопросе не должно быть компромиссов и скидок за патриотические ценности обвиняемых.