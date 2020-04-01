Ивановские власти призвали жителей региона не сдавать жилье москвичам

"Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236 статьи уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил - ред.) никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас", - заявил Фокин.

Фото: © pixabay.comДиректор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин призвал жителей региона в целях борьбы с распространением коронавируса не сдавать жилье гостям из Москвы и Московской области на время нерабочих дней в апреле, сообщило правительство региона, передает РИА Новости.Он попросил отнестись к этой мере с пониманием. "Сейчас, к сожалению, в Москве обстановка намного хуже, чем в Ивановской области. Это решение принято на благо жителей Ивановской области", - подчеркнул глава облздрава.Сообщается, что на территории региона с пятницы ограничена деятельность гостиниц и гостевых домов. В них могут размещаться только те, кто приезжает в регион в командировку по работе, информируют власти.По состоянию на 3 апреля в Ивановской области официально зарегистрированы 13 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки подтвердился диагноз у двух пациентов.