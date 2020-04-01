Минздрав ЛНР ведет подготовку специалистов дублирующего состава на случай эпидемий – СЭС

Министерство здравоохранения ЛНР проводит дополнительную подготовку специалистов дублирующего состава на случай массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 932 тыс. человек, из них более 46 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19."С теми специалистами, которые на сегодняшний момент планируются как дублирующий состав в случае массового заболевания, проводятся тематические занятия. Начиная от врачей-терапевтов и (специалистов) тех профильных отделений, которые будут перепрофилироваться под оказание помощи", – отметил Докашенко."Специалисты лабораторного звена – это преимущественно работники лаборатории полимеразных цепных реакций (ПЦР) – являются сотрудниками лаборатории особо опасных инфекций и обладают навыками и знаниями по недопущению инфицирования тем материалом, с которым они работают. Дополнительно в начале эпидсезона они прошли подготовку в Российской Федерации", – рассказал он.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.03 апреля — Луганск