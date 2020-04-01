Источник рассказал о приостановке Россией международного авиасообщения

Фото: РИА НовостиРоссия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из крупных российских авиакомпаний.По его словам, авиасообщение полностью остановится с полуночи 4 апреля.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Исключение составили полеты, связанные с вывозом россиян из-за рубежа и иностранцев за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы.С 31 марта сократилось и число вывозных рейсов. Кроме того, власти ввели квоты на количество прибывающих пассажиров. Так, московский аэропорт Шереметьево мог принять не более 500 человек в сутки, а аэропорты других регионов — не более 200.По данным МИД, с 20 по 27 марта из-за рубежа вернулись свыше 130 тысяч российских граждан, в том числе порядка 13 тысяч человек — из стран, воздушное сообщение с которыми прекратилось или было ограничено из-за распространения коронавируса.