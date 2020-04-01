ЛНР может обеспечить родственникам встречу с удерживаемыми в Республике лицами

ЛНР может предоставить возможность родственникам удерживаемых в Республике лиц встретиться с ними, пока обмен затягивается по вине украинской стороны. Об этом ЛИЦ заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

Она напомнила, что украинская сторона в ходе видеоконференции Контактной группы отказалась провести 29 марта обмен удерживаемыми лицами.

"Мы были готовы провести обмен, однако украинская сторона в рамках переговорного процесса дала отказ на обмен, так как им не понравились списки удерживаемых лиц, предложенные Республиками Донбасса. Получается, что тех людей, которых Украина вчера разыскивала, сегодня она забирать отказывается", - пояснила представитель ЛНР.

Она отметила, что при этом украинские СМИ распространяют информацию о том, что не Украина, а якобы ЛНР и ДНР отказываются проводить обмен.

"Предложенные нами списки для обмена мы опубликовали и сейчас обращаемся к семьям этих людей", - сказала Кобцева.

"Понимая ваши эмоции, разделяя недоумение, вызванное отказом Украины от обмена, мы можем предоставить вам возможность посетить близких вам людей в местах их содержания, чтобы вы могли сами убедиться, что с вашими родными, находящимися в ЛНР, все нормально и их жизни ничего не угрожает", - обратилась к родным удерживаемых лиц представитель Республики.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом, первый за два года, состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 апреля — Луганск