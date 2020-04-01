В Луганске рассказали, при каких симптомах необходимо сразу вызывать доктора
Главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко на брифинге в ЛуганскИнформЦент
В Луганске назвали симптомы заболеваемости коронавирусом, при которых жителям необходимо вызвать врача на дом.
«Первыми симптомами будут являться першение, боль в горле и подъем температуры. Затем к этим симптомам присоединятся сухой непродуктивный кашель и высокая температура», — рассказал главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
«В том случае, если наблюдается подобное сочетание симптомов, и жаропонижающие средства в виде парацетамола не эффективны, конечно же, необходимо остаться дома, не идти на работу, не посещать массовые мероприятия и вызвать на дом врача», — отметил он.
Главврач добавил, что «по мере того как пациент будет осмотрен, врач примет решение: либо оставить его дома на больничном, либо, если симптоматика будет более тяжелой, госпитализировать». Красота и здоровье - Сегодня, 20:00 5
В Луганске назвали симптомы заболеваемости коронавирусом, при которых жителям необходимо вызвать врача на дом.
«Первыми симптомами будут являться першение, боль в горле и подъем температуры. Затем к этим симптомам присоединятся сухой непродуктивный кашель и высокая температура», — рассказал главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
«В том случае, если наблюдается подобное сочетание симптомов, и жаропонижающие средства в виде парацетамола не эффективны, конечно же, необходимо остаться дома, не идти на работу, не посещать массовые мероприятия и вызвать на дом врача», — отметил он.
Главврач добавил, что «по мере того как пациент будет осмотрен, врач примет решение: либо оставить его дома на больничном, либо, если симптоматика будет более тяжелой, госпитализировать». Красота и здоровье - Сегодня, 20:00 5
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