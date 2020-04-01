В Донецке сообщили о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом
В Донецке сообщили о третьем лабораторно-подтвержденном случае заболевания COVID-19. 62-летний мужчина в марте пересекал линию разграничения на Донбассе.
Как сообщает Минздрав, пенсионер госпитализирован в инфекционное отделение, его состояние удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет. Его супруга, пенсионерка, изолирована. У нее взяли анализы для теста на наличие вируса.
«Выявлен круг общения для изоляции и тестирования. Все контактировавшие с данными гражданами находятся в режиме самоизоляции. По месту проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 20:32 89
Как сообщает Минздрав, пенсионер госпитализирован в инфекционное отделение, его состояние удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет. Его супруга, пенсионерка, изолирована. У нее взяли анализы для теста на наличие вируса.
«Выявлен круг общения для изоляции и тестирования. Все контактировавшие с данными гражданами находятся в режиме самоизоляции. По месту проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 20:32 89
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