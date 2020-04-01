Синоптики прогнозируют 4 апреля в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 4 апреля будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 17 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 апреля до 21.00 4 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – плюс 2 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 1-3 градусов ночью до 14-16 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 апреля метеорологи отмечали в 1965 году – минус 12 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 26,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 апреля – 05.26, время захода – 19.29. Продолжительность светового дня составит 14 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 5-6 апреля существенных осадков не ожидается, в дневные часы местами усилится северо-западный ветер до 15-18 м/с; ночью температура воздуха существенно не изменится, днем понизится на 4-6 градусов.

03 апреля — Луганск