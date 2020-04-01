Врачи-инфекционисты провели инструктажи для волонтеров акции "Рука помощи" в семи городах ЛНР (ФОТО)

Врачи-инфекционисты провели в семи городах ЛНР инструктажи для волонтеров, принимающих участие в акции "Рука помощи", запущенной в рамках мер недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 972 тыс. человек, из них более 50 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19."Врачи-инфекционисты 3 апреля провели инструктажи для волонтеров в Перевальске, Ровеньках, Славяносербске, Лутугино, Алчевске, Стаханове и Краснодоне", - говорится в сообщении."Врачи-инфекционисты рассказали волонтерам о мерах безопасности во время угрозы распространения коронавируса. Обучение прошли представители общественного движения "Мир Луганщине", проектов "Волонтер" и "Молодая гвардия", головы городских, поселковых и сельских советов, а также предприниматели", - уточнили в пресс-службе.В движении отметили, что все волонтеры акции также получили средства индивидуальной защиты и антисептики."При постоянном контакте с окружающими мы должны знать о методах профилактики вирусных инфекций. Нашим волонтерам эта информация нужна обязательно, так как в период карантина ребята будут помогать нуждающимся", - сказала врач-инфекционист Перевальского района Ольга Лымарь.Ранее инструктаж для волонтеров акции "Рука помощи" прошел в здании республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД "Мир Луганщине".Ранее сегодня координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Лугащине" Антонина Машкова сообщила, что активисты (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" начали оказывать помощь в покупке продуктов и медикаментов оказавшимся в изоляции жителям ЛНР.Она напомнила, что оставить заявки для получения такой помощи можнопо телефонам:. На горячую линию уже начали поступать заявки, в частности, от жителей Луганска.Напомним, общественное движение "Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.03 апреля — Луганск